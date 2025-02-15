В новом сезоне Fortnite появится Саб-Зиро из Mortal Kombat

Разработчики королевской битвы Fortnite из студии Epic Games объявили, что второй сезон шестой главы стартует уже 21 февраля. Также авторы опубликовали промо-арт c новыми скинами, которые добавят в игру. Главной тематикой сезона будут ограбления, поэтому большинство обликов сделаны в таком стиле.

Также данным изображением разработчики подтвердили готовящуюся коллаборацию с Mortal Kombat. В рамках неё в королевскую битву добавят скин Саб-Зиро и, вероятно, Скорпиона. Как предпологаюи инсайдеры, первый станет частью боевого пропуска, а второй — будет продаваться во внутриигровом магазине.

Fortnite доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и смартфонах.

Промо-арт