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Комедия «Один хороший день» с Гошей Куценко выйдет 6 марта — первый трейлер

Комедия «Один хороший день» с Гошей Куценко выйдет 6 марта — первый трейлер
Аудио-версия:
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Вышел первый трейлер комедийного фильма «Один хороший день» с Гошей Куценко в главной роли. Из него стало известно, что премьера ленты в кинотеатрах России состоится 6 марта.

Видео доступно на YouTube-канале «топКино». Права на видео принадлежат 1-2-3 Production.

Согласно синопсису, Катька мечтает стать крутым модельером, но в поселке городского типа со смешным названием Жупа ее таланту как-то тесновато. А тут еще мама заставляет ее выйти замуж и Катя решает сбежать в Москву. Но тут происходит нечто странное — девушка попадает во временную петлю одного безумного дня. Ей предстоит разобраться в причинах этого круговорота событий и найти единственный правильный выход.

Также в актёрский состав вошли Анастасия Талызина, Роман Евдокимов, Ирина Пегова, Раиса Рязанова, Олеся Железняк, Альбина Кабалина и другие.

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