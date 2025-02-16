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Умер Виктор Антонов, ведущий художник Half-Life 2 и Dishonored

Умер Виктор Антонов, ведущий художник Half-Life 2 и Dishonored
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16 февраля стало известно о смерти Виктора Антонова — болгарского художника и арт-директора культового шутера Half-Life 2. Об этом сообщил бывший сценарист студии Valve Марк Лэйдлоу в своих соцсетях. Артисту было 53 года.

Сегодня я узнал, что Виктор Антонов, наш арт-директор Half-Life 2, умер. У меня нет подробностей, только скорбь. Гениальный и необыкновенный, он делал любой продукт только лучше.

Виктор Антонов — один из самых известных художников в игровой индустрии. Он прославился в 2004 году после выхода Half-Life 2, где он работал над внешним обликом футуристического города Сити 17 в восточно-европейском стиле, придумал образы для солдат Альянса и внёс неоценимый вклад в дизайн проекта.

Последним крупным проектом Антонова стал стелс-экшен Dishonored от студии Arkane — в нём художник поработал над общим стилем стимпанк-произведения, включая дизайн локаций, транспортных средств и персонажей в Викторианском стиле. В дальнейшем творец занимался консультированием и приложил руку к Dishonored 2, Doom, Prey и Weird West.

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