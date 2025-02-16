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Оскароносная Шэрон Стоун сыграет в третьем сезоне «Эйфории»

Оскароносная Шэрон Стоун сыграет в третьем сезоне «Эйфории»
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Как сообщают журналисты издания Deadline, оскароносная Шэрон Стоун («Казино», «Основной инстинкт») сыграет в третьем сезоне «Эйфории». Отмечается, что съёмки продолжения пройдут в Лос-Анджелесе. Премьера состоится в 2026 году, однако точная дата пока не раскрывается.

В третьем сезоне Зендея возвращается к роли Ру Беннет, Ника Кинг — к роли Лесли Беннет, Эрик Дейн — к роли Кэла Джейкобса, Джейкоб Элорди вновь сыграет Нейта Джейкобса, а Сидни Суини воплотит образ Кэсси Ховард.

«Эйфория» — американский подростковый драматический сериал, главные роли в котором исполняют Зендея, Сидни Суини, Мод Апатоу и другие актёры.

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