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Вышел русский тизер второго сезона сериала Twisted Metal с Энтони Маки

Вышел русский тизер второго сезона сериала Twisted Metal с Энтони Маки
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Вышел русский тизер второго сезона сериала Twisted Metal с Энтони Маки. В ролике показали центральных героев шоу, сюжетную завязку продолжения и ряд экшен-сцен.

Премьера второго сезона сериала Twisted Metal состоится летом в стриминговом сервисе Peacock. Точная дата пока не раскрывается.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Sony Pictures Television.

Напомним, сериал Twisted Metal рассказывает о курьере по имени Джон Доу, которому нужно доставить посылку на своём автомобиле по постапокалиптическим США. Однажды ему предлагают доставить груз из очень опасного места за большую плату — в квартиру в относительно безопасном городе. Детали сюжета второго сезона неизвестны.

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