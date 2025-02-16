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Стартовал третий сезон сериала «Белый лотос» от HBO

Стартовал третий сезон сериала «Белый лотос» от HBO
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16 февраля стартовал третий сезон сериала-антологии «Белый лотос» от HBO. В продолжение вновь войдёт восемь эпизодов — они будут выходить еженедельно в ночь с воскресенья на понедельник. Финал выйдет уже 7 апреля, после чего состоится премьера другого флагмана HBO — второго сезона шоу The Last of Us.

Третий сезон, как и ранее, будет рассказывать историю группы богачей, которые вместо запланированного отдыха на курорте столкнутся с рядом серьёзных проблем, угрожающих их благосостоянию. Первый сезон вышел в июле 2021 года, получил 10 премий «Эмми» и две награды «Золотой глобус».

Изначально в актёрский состав должен был войти серб Милош Бикович, однако из-за критики в соцсетях и обращения украинского правительства (актёр участвует в российских фильмах и сериалах) HBO решила заменить его на Джулиана Костова.

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