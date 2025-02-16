Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 1. Стрим C
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Турнир DreamLeague Season 25 по Dota 2: формат, все участники, даты проведения, призовой фонд

Начинается DreamLeague S25 по «Доте» — среди участников пять команд из нашего региона
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 16 февраля, стартует топ-турнир DreamLeague Season 25 по Dota 2, проходящий в рамках сезона ESL Pro Tour.

Как и предыдущие ивенты серии, DL S25 будет состоять из трёх этапов.

  • Первая групповая стадия. Участники разделены на две группы по восемь команд. Каждый играет с каждым в формате best-of-2. Топ-4 составы каждой группы проходят в следующий этап, остальные покидают соревнование.
  • Вторая групповая стадия. Восемь коллективов играют best-of-3 серии в формате round-robin. Четыре лучшие команды попадают в плей-офф (первое и второе место — в верхнюю сетку, третье и четвёртое — в нижнюю), оставшиеся ростеры вылетают с турнира.
  • Плей-офф. Классическая double-elimination сетка с bo3-матчами и bo5-финалом.

Полный список команд DL S25 по «Доте»:

  • PARIVISION (Россия) — прямое приглашение;
  • BetBoom Team (Россия) — прямое приглашение;
  • Team Falcons (Ближний Восток) — прямое приглашение;
  • Team Liquid (Швеция) — прямое приглашение;
  • AVULUS (Европа) — победитель квалификации в Западной Европе;
  • Tundra Esports (Европа) — победитель квалификации в Западной Европе;
  • Gaimin Gladiators (Европа) — победитель квалификации в Западной Европе;
  • Team Spirit (Россия) — победитель квалификации в Восточной Европе;
  • 9Pandas (Россия) — победитель квалификации в Восточной Европе;
  • Chimera Esports (Восточная Европа) — победитель квалификации на Ближнем Востоке;
  • Yakult Brothers (Китай) — победитель квалификации в Китае;
  • Xtreme Gaming (Китай) — победитель квалификации в Китае;
  • Moodeng Warriors (Азия) — победитель квалификации в Юго-Восточной Азии;
  • BOOM Esports (Филиппины) — победитель квалификации в Юго-Восточной Азии;
  • Shopify Rebellion (Северная Америка) — победитель квалификации в Северной Америке;
  • HEROIC (Южная Америка) — победитель квалификации в Южной Америке.

Топ-турнир DL S25 по «Доте» пройдёт в онлайн-формате в период с 16 февраля по 2 марта. В рамках соревнования 16 коллективов разыграют $ 1 млн призовых и 20 440 EPT-очков.

Материалы по теме
Менеджер Team Spirit по «Доте» пропустит топ-турнир DreamLeague S25 по состоянию здоровья
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android