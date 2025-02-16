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Начинается DreamLeague S25 по «Доте» — среди участников пять команд из нашего региона

Сегодня, 16 февраля, стартует топ-турнир DreamLeague Season 25 по Dota 2, проходящий в рамках сезона ESL Pro Tour.

Как и предыдущие ивенты серии, DL S25 будет состоять из трёх этапов.

Первая групповая стадия. Участники разделены на две группы по восемь команд. Каждый играет с каждым в формате best-of-2. Топ-4 составы каждой группы проходят в следующий этап, остальные покидают соревнование.

Вторая групповая стадия. Восемь коллективов играют best-of-3 серии в формате round-robin. Четыре лучшие команды попадают в плей-офф (первое и второе место — в верхнюю сетку, третье и четвёртое — в нижнюю), оставшиеся ростеры вылетают с турнира.

Плей-офф. Классическая double-elimination сетка с bo3-матчами и bo5-финалом.

Полный список команд DL S25 по «Доте»:

PARIVISION (Россия) — прямое приглашение;

— прямое приглашение; BetBoom Team (Россия) — прямое приглашение;

— прямое приглашение; Team Falcons (Ближний Восток) — прямое приглашение;

Team Liquid (Швеция) — прямое приглашение;

AVULUS (Европа) — победитель квалификации в Западной Европе;

Tundra Esports (Европа) — победитель квалификации в Западной Европе;

Gaimin Gladiators (Европа) — победитель квалификации в Западной Европе;

Team Spirit (Россия) — победитель квалификации в Восточной Европе;

— победитель квалификации в Восточной Европе; 9Pandas (Россия) — победитель квалификации в Восточной Европе;

— победитель квалификации в Восточной Европе; Chimera Esports (Восточная Европа) — победитель квалификации на Ближнем Востоке;

— победитель квалификации на Ближнем Востоке; Yakult Brothers (Китай) — победитель квалификации в Китае;

Xtreme Gaming (Китай) — победитель квалификации в Китае;

Moodeng Warriors (Азия) — победитель квалификации в Юго-Восточной Азии;

BOOM Esports (Филиппины) — победитель квалификации в Юго-Восточной Азии;

Shopify Rebellion (Северная Америка) — победитель квалификации в Северной Америке;

HEROIC (Южная Америка) — победитель квалификации в Южной Америке.

Топ-турнир DL S25 по «Доте» пройдёт в онлайн-формате в период с 16 февраля по 2 марта. В рамках соревнования 16 коллективов разыграют $ 1 млн призовых и 20 440 EPT-очков.