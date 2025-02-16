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Расписание DreamLeague Season 25 по «Доте» на 16 февраля

Сегодня, 16 февраля, начинается топ-турнир DreamLeague Season 25 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Первый игровой день ивента будет посвящён открывающим матчам групповой стадии. Все серии пройдут в формате best-of-2.

Расписание игр DL S25 по «Доте» на 16 февраля, воскресенье:

14:00. Группа A, Team Falcons (Ближний Восток) — Tundra Esports (Европа);

14:00. Группа A, Xtreme Gaming (Китай) — BetBoom Team (Россия) ;

; 14:00. Группа A, Moodeng Warriors (Азия) — Shopify Rebellion (Северная Америка);

14:00. Группа A, HEROIC (Южная Америка) — 9Pandas (Россия) ;

; 16:30. Группа B, PARIVISION (Россия) — Team Liquid (Швеция);

— Team Liquid (Швеция); 16:30. Группа B, Gaimin Gladiators (Европа) — BOOM Esports (Филиппины);

16:30. Группа B, Team Spirit (Россия) — Chimera Esports (Восточная Европа) ;

— ; 16:30. Группа B, AVULUS (Европа) — Yakult Brothers (Китай);

19:00. Группа A, Team Falcons (Ближний Восток) — BetBoom Team (Россия) ;

; 19:00. Группа A, Xtreme Gaming (Китай) — Shopify Rebellion (Северная Америка);

19:00. Группа A, Tundra Esports (Европа) — 9Pandas (Россия) ;

; 19:00. Группа A, HEROIC (Южная Америка) — Moodeng Warriors (Азия).

21:30. Группа B, Gaimin Gladiators (Европа) — Team Liquid (Швеция);

21:30. Группа B, PARIVISION (Россия) — Team Spirit (Россия) ;

— ; 21:30. Группа B, AVULUS (Европа) — Chimera Esports (Восточная Европа) ;

; 21:30. Группа B, Yakult Brothers (Китай) — BOOM Esports (Филиппины).

Топ-турнир DL S25 по «Доте» проходит в онлайн-формате с 16 февраля по 2 марта. В рамках ивента 16 команд разыгрывают 20 440 EPT-очков, а также призовой фонд в размере $ 1 млн.