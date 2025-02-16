Расписание DreamLeague Season 25 по «Доте» на 16 февраля
Сегодня, 16 февраля, начинается топ-турнир DreamLeague Season 25 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.
Первый игровой день ивента будет посвящён открывающим матчам групповой стадии. Все серии пройдут в формате best-of-2.
Расписание игр DL S25 по «Доте» на 16 февраля, воскресенье:
- 14:00. Группа A, Team Falcons (Ближний Восток) — Tundra Esports (Европа);
- 14:00. Группа A, Xtreme Gaming (Китай) — BetBoom Team (Россия);
- 14:00. Группа A, Moodeng Warriors (Азия) — Shopify Rebellion (Северная Америка);
- 14:00. Группа A, HEROIC (Южная Америка) — 9Pandas (Россия);
- 16:30. Группа B, PARIVISION (Россия) — Team Liquid (Швеция);
- 16:30. Группа B, Gaimin Gladiators (Европа) — BOOM Esports (Филиппины);
- 16:30. Группа B, Team Spirit (Россия) — Chimera Esports (Восточная Европа);
- 16:30. Группа B, AVULUS (Европа) — Yakult Brothers (Китай);
- 19:00. Группа A, Team Falcons (Ближний Восток) — BetBoom Team (Россия);
- 19:00. Группа A, Xtreme Gaming (Китай) — Shopify Rebellion (Северная Америка);
- 19:00. Группа A, Tundra Esports (Европа) — 9Pandas (Россия);
- 19:00. Группа A, HEROIC (Южная Америка) — Moodeng Warriors (Азия).
- 21:30. Группа B, Gaimin Gladiators (Европа) — Team Liquid (Швеция);
- 21:30. Группа B, PARIVISION (Россия) — Team Spirit (Россия);
- 21:30. Группа B, AVULUS (Европа) — Chimera Esports (Восточная Европа);
- 21:30. Группа B, Yakult Brothers (Китай) — BOOM Esports (Филиппины).
Топ-турнир DL S25 по «Доте» проходит в онлайн-формате с 16 февраля по 2 марта. В рамках ивента 16 команд разыгрывают 20 440 EPT-очков, а также призовой фонд в размере $ 1 млн.
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