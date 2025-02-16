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Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Беспринципные» с Милошем Биковичем

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Беспринципные» с Милошем Биковичем
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16 февраля стартует четвёртый сезон сериала «Беспринципные». Действия шоу разворачиваются в элитном районе Москвы — на Патриарших прудах. Героями выступают несколько человек, ведущих дела в разных областях, но объединённых желанием хорошо и весело жить. Каждая серия рассказывает отдельную анекдотическую историю, которые не связаны между собой общим сюжетом.

В продолжение войдёт восемь эпизодов — в день премьеры покажут только первый. Финал выйдет 16 мая. Продолжение будет доступно для просмотра в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Беспринципные»

ЭпизодДата выхода
1-я серия28 марта
2-я серия4 апреля
3-я серия11 апреля
4-я серия18 апреля
5-я серия25 апреля
6-я серия2 мая
7-я серия9 мая
8-я серия16 мая
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