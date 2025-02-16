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GTA 6 выйдет на ПК в начале 2026 года — Corsair Gaming

GTA 6 выйдет на ПК в начале 2026 года — Corsair Gaming
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Производитель компьютерных девайсов Corsair Gaming опубликовал новый финансовый отчёт. В нём вице-президент компании по финансам Рональд ван Вин заявил, что GTA 6 выйдет на ПК уже в начале 2026 года.

Да, GTA 6 именно та игра, о которой все говорят. Она выйдет позже в этом году на консолях, если быть точнее, то релиз состоится осенью. А затем, в начале 2026 года, проект доберётся и до ПК.

До этого исследовательская компания DFC Intelligence предположила, что GTA 6 может заработать более $ 1 млрд только за счёт предзаказов. Также фанаты ожидают, что разработчики покажут новый трейлер уже в ближайшее время.

Релиз GTA 6 состоится осенью на PS5 и Xbox Series.

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