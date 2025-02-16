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Вышел новый русский трейлер фильма «Крушение мира» от автора «Платформы»

Вышел новый русский трейлер фильма «Крушение мира» от автора «Платформы»
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Вышел новый русский трейлер фильма-катастрофы «Крушение мира». В ролике показали центральных героев ленты и хаос на улицах крупных городов.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Fabula Pictures.

Согласно синопсису, самые влиятельные люди мира внезапно оказывается под угрозой — один за другим они умирают от неизвестного вируса, поражающего только богатых. Миллиардеры начинают судорожно избавляться от денег, которые теперь опасны. Простые люди не могут устоять перед новыми возможностями и тоже погибают. Планета погружается в хаос, привычный миропорядок рушится. Именно в этот момент молодая карьеристка Лора становится сказочно богатой, поэтому ей нужно понять, кому выгодно крушение привычного мира.

В актёрский состав вошли Мэри Элизабет Уинстэд, Рейф Сполл, Лоррейн Бракко, Дикси Эгерикс, Сезар Домбой и другие. Кресло режиссёра занял Гальдер Гастелу-Уррутия, постановщик «Платформы».

Премьера фильма в кинотеатрах России состоится 13 марта.

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