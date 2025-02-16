Counter-Strike 2 не работает у пользователей со всего мира

Днём 16 февраля на серверах шутера Counter-Strike 2 произошёл глобальный сбой. Геймеры по всему миру жалуются, что при попытке запустить игру у них появляется ошибка «Нет соединения с сервером».

Согласно данным сервиса DownDetector, первые сообщения о проблемах начали поступать в 15:15 по Москве. На данный момент число жалоб уже превысило 369. Сбой затронул Россию, Австрию, Великобританию, Финляндию, Германию и другие страны.

Фото: DownDetector

Однако у некоторых геймеров шутер спокойно запускается, и им даже удаётся присоединиться к матчу. С чем связан сбой, неизвестно. В Valve пока не прокомментировали данную ситуацию.