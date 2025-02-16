Российская VP оказалась в одном шаге от выхода в плей-офф PGL Cluj-Napoca 2025 по CS2

Российская Virtus.pro заработала две победы в рамках международного чемпионата PGL Cluj-Napoca 2025 по Counter-Strike 2.

После поражения в первом раунде от 3DMAX «медведи» встретились с двумя североамериканскими командами. Сначала коллектив из России обыграл состав Complexity Gaming со счётом 2:0, а затем всухую закрыл ростер Wildcard.

Теперь VP осталось заработать лишь ещё одну победу, чтобы отобраться в финальную стадию соревнования. Что касается американских команд, они оказались в одном шаге от вылета с LAN-ивента.

Чемпионат PGL Cluj-Napoca 2025 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 14 по 23 февраля в Румынии. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.