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Стали известны новые детали фантастического сериала от автора «Во все тяжкие»

Звезда сериала «Лучше звоните Солу» Рэй Сихорн пообщалась с журналистами издания Deadline. В ходе разговора актриса раскрыла новые детали грядущего безымянного сериала от автора «Во все тяжкие» Винса Гиллигана.

Сихорн описывает грядущее шоу как психологическая научная фантастика. По её словам, в нём Гиллиган пытается экспериментировать с жанрами.

В новом сериала он доводит всё до предела, который был одновременно и крайне провокационным, и порой угнетающим, а в другие моменты очень смешным. Это действительно бьёт по всем фронтам.

Действия сериала развернутся в современном мире, но с некоторыми изменениями в реальности. Сюжет будет сосредоточен на исследовании человеческой природы. По духу шоу будет напоминать «Секретные материалы» и «Инопланетянина».

На данный момент не раскрываются подробности истории, полный актёрский состав, сроки премьеры и даже название сериала. Ожидается, что проект получит минимум два сезона.