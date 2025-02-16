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Капитан Gaimin Gladiators по «Доте» ушёл в инактив

Капитан Gaimin Gladiators по «Доте» ушёл в инактив
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Голландский киберспортсмен Мельхиор Seleri Хилленкамп переведён в запас состава Gaimin Gladiators по Dota 2. Информация об этом появилась в социальных сетях клуба.

Как сообщается в анонсе, капитан команды ушёл в инактив, чтобы взять продолжительный перерыв от Dota 2. Место Селери временно займёт казахский про-игрок Арман Malady Оразбаев, находившийся в запасе у L1GA TEAM. Вернётся ли голландец в активный ростер в будущем, неизвестно.

Состав Gaimin Gladiators по «Доте»:

  • Алимжан watson Исламбеков;
  • Квин Quinn Каллахан;
  • Маркус Ace Фольке Хельгард Кристенсен;
  • Эрик tOfu Энджел;
  • Арман Malady Оразбаев (замена);
  • Аске Cy- Ларсен (тренер).

Seleri выступал в данном составе с момента его формирования в ноябре 2021 года. За это время коллектив под руководством Мельхиора стал чемпионом множества престижных турниров по Dota 2.

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