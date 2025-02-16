Капитан Gaimin Gladiators по «Доте» ушёл в инактив

Голландский киберспортсмен Мельхиор Seleri Хилленкамп переведён в запас состава Gaimin Gladiators по Dota 2. Информация об этом появилась в социальных сетях клуба.
Как сообщается в анонсе, капитан команды ушёл в инактив, чтобы взять продолжительный перерыв от Dota 2. Место Селери временно займёт казахский про-игрок Арман Malady Оразбаев, находившийся в запасе у L1GA TEAM. Вернётся ли голландец в активный ростер в будущем, неизвестно.
Состав Gaimin Gladiators по «Доте»:
- Алимжан watson Исламбеков;
- Квин Quinn Каллахан;
- Маркус Ace Фольке Хельгард Кристенсен;
- Эрик tOfu Энджел;
- Арман Malady Оразбаев (замена);
- Аске Cy- Ларсен (тренер).
Seleri выступал в данном составе с момента его формирования в ноябре 2021 года. За это время коллектив под руководством Мельхиора стал чемпионом множества престижных турниров по Dota 2.