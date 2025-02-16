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GG, Night Pulse, Tidebound и Wildcard прошли на турнир FISSURE Universe Ep. 4 по «Доте»

GG, Night Pulse, Tidebound и Wildcard прошли на турнир FISSURE Universe Ep. 4 по «Доте»
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Завершились последние региональные квалификации к топ-турниру FISSURE Universe Episode 4 по Dota 2.

По итогам отборов в Западной Европе на онлайн-ивент от FISSURE прошла Night Pulse, большая часть игроков которой — представители нашего региона, а также Gaimin Gladiators с Арманом Malady Оразбаевым на замене.

Состав Night Pulse по «Доте»:

  • Кыялбек Kami Тайиров;
  • Виталий Worick Брезгин;
  • Седрик Davai Lama Декмин;
  • Сакис dEsire Карцамбас;
  • Иван Kidaro Бондарев.

Состав Gaimin Gladiators по «Доте»:

  • Алимжан watson Исламбеков;
  • Квин Quinn Каллахан;
  • Маркус Ace Фольке Хельгард Кристенсен;
  • Эрик tOfu Энджел;
  • Арман Malady Оразбаев (замена);
  • Аске Cy- Ларсен (тренер).

Что касается Китая, оттуда на турнир вновь прошла Team Tidebound, обыгравшая в финале отборочных состав Titan.

Состав Team Tidebound по «Доте»:

  • Гуо shiro Хуанань;
  • Чэн NothingToSay Цзинь Сян;
  • Чжан Faith_bian Жуйда;
  • Лин planet Хао;
  • Чжан y` Ипин.

Наконец, Северная Америка. Здесь сильнейшим коллективом оказалась команда Wildcard. Американский коллектив практически без какого-либо сопротивления заработал слот на топовом чемпионате.

Состав Wildcard по «Доте»:

  • Люк Yamsun Вон;
  • Фрэнсис RCY Фундемера;
  • Виктор Fayde Зуев;
  • Данил Bignum Шеховцов;
  • Пол Speeed Бочичио;
  • Ионут BliNcc Раду Мусат (тренер).

Онлайн-турнир FISSURE Universe Ep. 4 по «Доте» пройдёт в период с 22 по 30 марта. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.

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