GG, Night Pulse, Tidebound и Wildcard прошли на турнир FISSURE Universe Ep. 4 по «Доте»

Завершились последние региональные квалификации к топ-турниру FISSURE Universe Episode 4 по Dota 2.
По итогам отборов в Западной Европе на онлайн-ивент от FISSURE прошла Night Pulse, большая часть игроков которой — представители нашего региона, а также Gaimin Gladiators с Арманом Malady Оразбаевым на замене.
Состав Night Pulse по «Доте»:
- Кыялбек Kami Тайиров;
- Виталий Worick Брезгин;
- Седрик Davai Lama Декмин;
- Сакис dEsire Карцамбас;
- Иван Kidaro Бондарев.
Состав Gaimin Gladiators по «Доте»:
- Алимжан watson Исламбеков;
- Квин Quinn Каллахан;
- Маркус Ace Фольке Хельгард Кристенсен;
- Эрик tOfu Энджел;
- Арман Malady Оразбаев (замена);
- Аске Cy- Ларсен (тренер).
Что касается Китая, оттуда на турнир вновь прошла Team Tidebound, обыгравшая в финале отборочных состав Titan.
Состав Team Tidebound по «Доте»:
- Гуо shiro Хуанань;
- Чэн NothingToSay Цзинь Сян;
- Чжан Faith_bian Жуйда;
- Лин planet Хао;
- Чжан y` Ипин.
Наконец, Северная Америка. Здесь сильнейшим коллективом оказалась команда Wildcard. Американский коллектив практически без какого-либо сопротивления заработал слот на топовом чемпионате.
Состав Wildcard по «Доте»:
- Люк Yamsun Вон;
- Фрэнсис RCY Фундемера;
- Виктор Fayde Зуев;
- Данил Bignum Шеховцов;
- Пол Speeed Бочичио;
- Ионут BliNcc Раду Мусат (тренер).
Онлайн-турнир FISSURE Universe Ep. 4 по «Доте» пройдёт в период с 22 по 30 марта. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.