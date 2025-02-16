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GG, Night Pulse, Tidebound и Wildcard прошли на турнир FISSURE Universe Ep. 4 по «Доте»

Завершились последние региональные квалификации к топ-турниру FISSURE Universe Episode 4 по Dota 2.

По итогам отборов в Западной Европе на онлайн-ивент от FISSURE прошла Night Pulse, большая часть игроков которой — представители нашего региона, а также Gaimin Gladiators с Арманом Malady Оразбаевым на замене.

Состав Night Pulse по «Доте»:

Кыялбек Kami Тайиров;

Виталий Worick Брезгин;

Седрик Davai Lama Декмин;

Сакис dEsire Карцамбас;

Иван Kidaro Бондарев.

Состав Gaimin Gladiators по «Доте»:

Алимжан watson Исламбеков;

Квин Quinn Каллахан;

Маркус Ace Фольке Хельгард Кристенсен;

Эрик tOfu Энджел;

Арман Malady Оразбаев (замена);

Аске Cy- Ларсен (тренер).

Что касается Китая, оттуда на турнир вновь прошла Team Tidebound, обыгравшая в финале отборочных состав Titan.

Состав Team Tidebound по «Доте»:

Гуо shiro Хуанань;

Чэн NothingToSay Цзинь Сян;

Чжан Faith_bian Жуйда;

Лин planet Хао;

Чжан y` Ипин.

Наконец, Северная Америка. Здесь сильнейшим коллективом оказалась команда Wildcard. Американский коллектив практически без какого-либо сопротивления заработал слот на топовом чемпионате.

Состав Wildcard по «Доте»:

Люк Yamsun Вон;

Фрэнсис RCY Фундемера;

Виктор Fayde Зуев;

Данил Bignum Шеховцов;

Пол Speeed Бочичио;

Ионут BliNcc Раду Мусат (тренер).

Онлайн-турнир FISSURE Universe Ep. 4 по «Доте» пройдёт в период с 22 по 30 марта. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.