«Выдающийся человек»: разработчики почтили память художника Виктора Антонова

16 февраля в возрасте 53 лет скончался Виктор Антонов — болгарский художник и арт-директор культового шутера Half-Life 2. Коллеги дизайнера из игровой индустрии не могли остаться в стороне, поэтому почтили его память в социальных сетях. Вот некоторые из постов:

Рафаэль Колантонио, основатель Arkane Studios

Покойся с миром. Хотел бы сказать лично, как сильно я тобой восхищаюсь, но мы погружаемся в свою жизнь, пока нас не настигают такие неожиданные новости. Ты сыграл важную роль в успехе Arkane Studios и вдохновил многих из нас, а также стал другом, с которым у меня связано много приятных воспоминаний.

Марк Лэйдлоу, сценарист игр серии Half-Life

Чувствую лишь печаль. Выдающийся и оригинальный человек. Он всё делал лучше.

Хэлдер Пинто, инди-разработчик

Глубоко опечален кончиной Виктора Антонова. Мне не довелось встретиться с ним лично, но я всегда считал его наставником и источником вдохновения. Без него, одного из величайших создателей миров нашего поколения, наша отрасль стала намного беднее. Покойся с миром.

gloveman, инди-разработчик

К сожалению, ушёл из жизни Виктор Антонов, создатель Half-Life 2 и Dishonored, а также многих других игр. Сити-17 и Дануолл остаются одними из моих любимых вымышленных мест.

Виктор Антонов — один из самых известных художников в игровой индустрии. Он прославился в 2004 году после выхода Half-Life 2, где он работал над внешним обликом футуристического города Сити 17 в восточно-европейском стиле, придумал образы для солдат Альянса и внёс неоценимый вклад в дизайн проекта.