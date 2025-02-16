Перуанский «стак» без спонсора прошёл на LAN-турнир PGL Wallachia Season 4 по «Доте»

Перуанская команда Looking for Org пополнила список участников топ-турнира PGL Wallachia Season 4 по Dota 2.

В рамках объединённых квалификаций Северной и Южной Америки восемь команд разыграли один слот на LAN-ивенте в Румынии. Сильнейшим оказался перуанский «микс» без спонсора, название которого буквально переводится как «в поисках организации».

Состав Looking for Org по «Доте»:

Йереми payk Керри Паукар Арройо;

Жанпьер PiPi Валенте Арройо;

Пабло Vitaly Сезар Ангуло Роман;

Мост Matthew Фарита Джеафехе Уаманкаха;

Джуниор Yadomi Рейес Римари;

Осмар dpms Луис Мачадо Нето (тренер).

Чемпионат PGL Wallachia S4 по «Доте» пройдёт в LAN-формате в период с 19 по 27 апреля в Бухаресте, Румыния. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.