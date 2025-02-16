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Перуанский «стак» без спонсора прошёл на LAN-турнир PGL Wallachia Season 4 по «Доте»

Перуанский «стак» без спонсора прошёл на LAN-турнир PGL Wallachia Season 4 по «Доте»
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Перуанская команда Looking for Org пополнила список участников топ-турнира PGL Wallachia Season 4 по Dota 2.

В рамках объединённых квалификаций Северной и Южной Америки восемь команд разыграли один слот на LAN-ивенте в Румынии. Сильнейшим оказался перуанский «микс» без спонсора, название которого буквально переводится как «в поисках организации».

Состав Looking for Org по «Доте»:

  • Йереми payk Керри Паукар Арройо;
  • Жанпьер PiPi Валенте Арройо;
  • Пабло Vitaly Сезар Ангуло Роман;
  • Мост Matthew Фарита Джеафехе Уаманкаха;
  • Джуниор Yadomi Рейес Римари;
  • Осмар dpms Луис Мачадо Нето (тренер).

Чемпионат PGL Wallachia S4 по «Доте» пройдёт в LAN-формате в период с 19 по 27 апреля в Бухаресте, Румыния. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

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