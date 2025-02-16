Опубликованы кадры драмы «Узкая дорога на дальний север» от автора «Безмолвного братства»

Компания Amazon опубликовала новые кадры из драматического сериала «Узкая дорога на дальний север». Шоураннером проекта выступил Джастин Курзель, снявший «Безмолвное братство» и «Макбет».
Сериал выступает экранизацией одноимённого романа Ричарда Флэнагана, рассказывающей об австралийских военнопленных, которые строили Тайско-Бирманскую железную дорогу.
В актёрский состав вошли Джейкоб Элорди, Одесса Янг, Саймон Бейкер, Киаран Хайндс, Эсси Дэвис, Оливия ДеДжонг, Хезер Митчелл, Кристиан Байерс, Сэм Парсонсон, Маса Ямагути и другие.
Сериал стартует 18 апреля в стриминговом сервисе Prime Video.
Новые кадры
Фото: Amazon
Фото: Amazon
Фото: Amazon