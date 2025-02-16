Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 1. Стрим C
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Опубликованы кадры драмы «Узкая дорога на дальний север» от автора «Безмолвного братства»

Опубликованы кадры драмы «Узкая дорога на дальний север» от автора «Безмолвного братства»
Комментарии

Компания Amazon опубликовала новые кадры из драматического сериала «Узкая дорога на дальний север». Шоураннером проекта выступил Джастин Курзель, снявший «Безмолвное братство» и «Макбет».

Сериал выступает экранизацией одноимённого романа Ричарда Флэнагана, рассказывающей об австралийских военнопленных, которые строили Тайско-Бирманскую железную дорогу.

В актёрский состав вошли Джейкоб Элорди, Одесса Янг, Саймон Бейкер, Киаран Хайндс, Эсси Дэвис, Оливия ДеДжонг, Хезер Митчелл, Кристиан Байерс, Сэм Парсонсон, Маса Ямагути и другие.

Сериал стартует 18 апреля в стриминговом сервисе Prime Video.

Новые кадры

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Фото: Amazon

Материалы по теме
Хорошо, но отвратительно. Обзор «Капитана Америка: Новый мир»
Хорошо, но отвратительно. Обзор «Капитана Америка: Новый мир»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android