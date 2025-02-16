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Фильм «Капитан Америка 4» стартовал с $ 190 млн — несмотря на разгромные отзывы

Фильм «Капитан Америка 4» стартовал с $ 190 млн — несмотря на разгромные отзывы
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По итогам первого уикенда сборы фильма «Капитан Америка: Новый мир» в США превысили $ 88 млн. К понедельнику показатель достигнет отметки в $ 100 млн, которую ранее предрекали аналитики.

Тем временем общие сборы картины по миру составляют около $ 192 млн. При бюджете в $ 180 млн лента может окупиться уже по итогам следующих выходных — и это несмотря на разгромные отзывы от критиков и первых зрителей. Эти же негативные обзоры могут и резко снизить дальнейшие сборы картины — многие зрители могут предпочесть посмотреть фильм на стримингах уже после цифровой премьеры.

«Новый мир» выступает мягкой перезагрузкой серии фильмов о Капитане Америка, где роль главного представителя Мстителей досталась Сэму Уилсону в исполнении Энтони Маки. Перед ним стоит задача защитить весь мир от новой напасти вместе с президентом США, который скрывает секрет Красного Халка.

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