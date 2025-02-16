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Анонс Rainbow Six Siege X — новой «Осады» на грядущие 10 лет

Анонс Rainbow Six Siege X — новой «Осады» на грядущие 10 лет
Аудио-версия:
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Ubisoft на финале кубка мира Six Invitations по Rainbow Six Siege анонсировала новую версию шутера, которая получила название Rainbow Six Siege X.

«Икс» станет перезапуском игры на ближайшие 10 лет — разработчики готовят новый фундамент, который сможет похвастаться новой графикой, переизобретением геймплейных механик и тому подобным, но при этом обещают сохранить самое главное для «Осады».

Полноценная демонстрация состоится 13 марта на отдельной презентации, которая продлится три часа. Других деталей до этого времени ожидать не стоит.

Приготовьтесь к крупнейшей трансформации в истории игры, которая представит новые способы игры, углублённый тактический геймплей и значительные обновления по всем направлениям!

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

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