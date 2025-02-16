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«Конклав», «Бруталист» и «Анора» — все лауреаты премии BAFTA 2025

Британская академия кино и телевизионных искусств объявила лауреатов премии BAFTA 2025. Организаторы церемонии назвали главные фильмы 2024 года в различных категориях.

Так, лучшим фильмом прошлого года стал политический триллер «Конклав» от режиссёра Эдварда Бергера — он же забрал награду за лучший британский фильм. Лучшим режиссёром признали Брэйди Корбета за «Бруталиста» — за этот же фильм лучшим актёром стал Эдриан Броуди.

Лучшей актрисой стала Майки Мэдисон за главную роль в «Аноре», а лучшим мультфильмом выбрали «Уоллеса и Громита: Самая дикая месть».

Лауреаты премии BAFTA 2025

Лучший фильм — «Конклав»

— «Конклав» Лучший британский фильм — «Конклав»

— «Конклав» Лучший режиссёр — Брэди Корбет («Бруталист»)

— Брэди Корбет («Бруталист») Лучшая мужская роль — Эдриан Броуди («Бруталист»)

— Эдриан Броуди («Бруталист») Лучшая женская роль — Майки Мэдисон («Анора»)

— Майки Мэдисон («Анора») Лучшая мужская роль второго плана — Киран Калкин («Настоящая боль»)

— Киран Калкин («Настоящая боль») Лучшая женская роль второго плана — Зои Салдана («Эмилия Перес»)

— Зои Салдана («Эмилия Перес») Лучший оригинальный сценарий — «Настоящая боль»

— «Настоящая боль» Лучший адаптированный сценарий — «Конклав»

— «Конклав» Лучший иностранный фильм — «Эмилия Перес»

— «Эмилия Перес» Лучший документальный фильм — «Супермен: История Кристофера Рива»

— «Супермен: История Кристофера Рива» Лучший саундтрек — «Бруталист»

— «Бруталист» Лучшая операторская работа — «Бруталист»

— «Бруталист» Лучшие визуальные эффекты — «Дюна: Часть 2»

— «Дюна: Часть 2» Лучший грим и причёски — «Субстанция»

— «Субстанция» Лучшая работа художника-постановщика — «Злая: Сказка о ведьме Запада»

— «Злая: Сказка о ведьме Запада» Лучший дизайн костюмов — «Злая: Сказка о ведьме Запада»

— «Злая: Сказка о ведьме Запада» Лучший монтаж — «Конклав»

— «Конклав» Лучший звук — «Дюна 2»

— «Дюна 2» Лучший кастинг — «Анора»

— «Анора» Лучший мультфильм — «Уоллес и Громит: Самая дикая месть»

— «Уоллес и Громит: Самая дикая месть» Лучший детский и семейный фильм — «Уоллес и Громит: Самая дикая месть»

— «Уоллес и Громит: Самая дикая месть» Лучший короткометражный фильм — «Камень, ножницы, бумага»

— «Камень, ножницы, бумага» Лучший анимационный короткометражный фильм — «Путешествие к чуду»

— «Путешествие к чуду» Лучший британский дебют — «Kneecap»

— «Kneecap» Восходящая звезда — Дэвид Джонссон («Чужой: Ромул»).