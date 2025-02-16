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«Конклав», «Бруталист» и «Анора» — все лауреаты премии BAFTA 2025

«Конклав», «Бруталист» и «Анора» — все лауреаты премии BAFTA 2025
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Британская академия кино и телевизионных искусств объявила лауреатов премии BAFTA 2025. Организаторы церемонии назвали главные фильмы 2024 года в различных категориях.

Так, лучшим фильмом прошлого года стал политический триллер «Конклав» от режиссёра Эдварда Бергера — он же забрал награду за лучший британский фильм. Лучшим режиссёром признали Брэйди Корбета за «Бруталиста» — за этот же фильм лучшим актёром стал Эдриан Броуди.

Лучшей актрисой стала Майки Мэдисон за главную роль в «Аноре», а лучшим мультфильмом выбрали «Уоллеса и Громита: Самая дикая месть».

Лауреаты премии BAFTA 2025

  • Лучший фильм — «Конклав»
  • Лучший британский фильм  — «Конклав»
  • Лучший режиссёр  — Брэди Корбет («Бруталист»)
  • Лучшая мужская роль  — Эдриан Броуди («Бруталист»)
  • Лучшая женская роль  — Майки Мэдисон («Анора»)
  • Лучшая мужская роль второго плана — Киран Калкин («Настоящая боль»)
  • Лучшая женская роль второго плана  — Зои Салдана («Эмилия Перес»)
  • Лучший оригинальный сценарий  — «Настоящая боль»
  • Лучший адаптированный сценарий  — «Конклав»
  • Лучший иностранный фильм  — «Эмилия Перес»
  • Лучший документальный фильм  — «Супермен: История Кристофера Рива»
  • Лучший саундтрек  — «Бруталист»
  • Лучшая операторская работа  — «Бруталист»
  • Лучшие визуальные эффекты  — «Дюна: Часть 2»
  • Лучший грим и причёски  — «Субстанция»
  • Лучшая работа художника-постановщика  — «Злая: Сказка о ведьме Запада»
  • Лучший дизайн костюмов  — «Злая: Сказка о ведьме Запада»
  • Лучший монтаж  — «Конклав»
  • Лучший звук  — «Дюна 2»
  • Лучший кастинг  — «Анора»
  • Лучший мультфильм — «Уоллес и Громит: Самая дикая месть»
  • Лучший детский и семейный фильм  — «Уоллес и Громит: Самая дикая месть»
  • Лучший короткометражный фильм  — «Камень, ножницы, бумага»
  • Лучший анимационный короткометражный фильм  — «Путешествие к чуду»
  • Лучший британский дебют  — «Kneecap»
  • Восходящая звезда — Дэвид Джонссон («Чужой: Ромул»).
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