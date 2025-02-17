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Расписание матчей DL S25 по Dota 2 на 17 февраля (Дримлига по «Доте»)

Расписание DreamLeague Season 25 по «Доте» на 17 февраля
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Сегодня, 17 февраля, продолжится первая стадия топ-турнира DreamLeague Season 25 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Как и в первый игровой день, сегодня каждая команда проведёт по две best-of-2 встречи.

Расписание игр DL S25 по «Доте» на 17 февраля, понедельник:

  • 14:00. Группа A, HEROIC (Южная Америка) — Tundra Esports (Европа);
  • 14:00. Группа A, Team Falcons (Ближний Восток) — Xtreme Gaming (Китай);
  • 14:00. Группа A, Moodeng Warriors (Азия) — BetBoom Team (Россия);
  • 14:00. Группа A, Shopify Rebellion (Северная Америка) — 9Pandas (Россия);
  • 16:30. Группа B, PARIVISION (Россия) — Gaimin Gladiators (Европа);
  • 16:30. Группа B, AVULUS (Европа) — Team Spirit (Россия);
  • 16:30. Группа B, Yakult Brothers (Китай) — Team Liquid (Швеция);
  • 16:30. Группа B, BOOM Esports (Филиппины) — Chimera Esports (Восточная Европа);
  • 19:00. Группа A, Shopify Rebellion (Северная Америка) — Tundra Esports (Европа);
  • 19:00. Группа A, Team Falcons (Ближний Восток) — HEROIC (Южная Америка);
  • 19:00. Группа A, Moodeng Warriors (Азия) — Xtreme Gaming (Китай);
  • 19:00. Группа A, 9Pandas (Россия)BetBoom Team (Россия);
  • 21:30. Группа B, PARIVISION (Россия) — AVULUS (Европа);
  • 21:30. Группа B, BOOM Esports (Филиппины) — Team Spirit (Россия);
  • 21:30. Группа B, Yakult Brothers (Китай) — Gaimin Gladiators (Европа);
  • 21:30. Группа B, Chimera Esports (Восточная Европа) — Team Liquid (Швеция).

Топ-турнир DL S25 по «Доте» проходит в онлайн-формате с 16 февраля по 2 марта. В рамках ивента 16 команд разыгрывают 20 440 EPT-очков, а также призовой фонд в размере $ 1 млн.

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