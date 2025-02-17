Tundra и Team Spirit идут без поражений — итоги первого дня DreamLeague S25 по «Доте»

Завершился первый игровой день международного чемпионата DreamLeague Season 25 по Dota 2. Итоги сегодняшних матчей — в нашем материале.

В группе A сразу же определились явные фавориты и аутсайдеры. Так, HEROIC и Shopify Rebellion неожиданно присоединились к Tundra Esports в списке команд без поражений, а российская 9Pandas вместе с Moodeng Warriors и Xtreme Gaming не выиграла ни одной игры. BetBoom Team идёт со счётом 3:1.

Группа A по итогам первого дня DL S25 по «Доте» Фото: Liquipedia

В это же время в группе B главным фаворитом оказалась российская Team Spirit. Что касается других команд из нашего региона, Chimera Esports и PARIVISION расположились на дне турнирной таблицы со счётом 1:3.

Группа B по итогам DL S25 по «Доте» Фото: Liquipedia

Топ-турнир DL S25 по «Доте» проходит в онлайн-формате в период с 16 февраля по 2 марта. В рамках соревнования 16 коллективов разыгрывают $ 1 млн призовых и 20 440 EPT-очков.