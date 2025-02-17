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Расписание четвёртого дня PGL Cluj-Napoca 2025 по CS2 — VP против paiN в матче за плей-офф

Сегодня, 17 февраля, продолжится первая стадия топ-турнира PGL Cluj-Napoca 2025 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1,25 млн.

Начинается предпоследний день открывающего этапа. По итогам сегодняшних игр три команды пройдут в плей-офф, а ещё три коллектива покинут соревнование.

Расписание игр PGL Cluj-Napoca 2025 по CS2 на 17 февраля, понедельник:

2-1

14:00. MOUZ (Европа) — Team Falcons (Европа);

17:00. 3DMAX (Франция) — Eternal Fire (Турция);

20:00. paiN Gaming (Бразилия) — Virtus.pro (Россия).

1-2

14:00. Wildcard (Северная Америка) — BIG (Германия);

17:00. Astralis (Дания) — MIBR (Бразилия);

20:00. Complexity Gaming (США) — SAW (Португалия).

Топ-турнир PGL Cluj-Napoca 2025 по CS2 проходит в LAN-формате с 14 по 23 февраля в Румынии. В рамках ивента 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.