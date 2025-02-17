Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 2. Стрим D
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Расписание матчей PGL Cluj-Napoca 2025 по Counter-Strike 2 на 17 февраля

Расписание четвёртого дня PGL Cluj-Napoca 2025 по CS2 — VP против paiN в матче за плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 17 февраля, продолжится первая стадия топ-турнира PGL Cluj-Napoca 2025 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1,25 млн.

Начинается предпоследний день открывающего этапа. По итогам сегодняшних игр три команды пройдут в плей-офф, а ещё три коллектива покинут соревнование.

Расписание игр PGL Cluj-Napoca 2025 по CS2 на 17 февраля, понедельник:

2-1

  • 14:00. MOUZ (Европа) — Team Falcons (Европа);
  • 17:00. 3DMAX (Франция) — Eternal Fire (Турция);
  • 20:00. paiN Gaming (Бразилия) — Virtus.pro (Россия).

1-2

  • 14:00. Wildcard (Северная Америка) — BIG (Германия);
  • 17:00. Astralis (Дания) — MIBR (Бразилия);
  • 20:00. Complexity Gaming (США) — SAW (Португалия).

Топ-турнир PGL Cluj-Napoca 2025 по CS2 проходит в LAN-формате с 14 по 23 февраля в Румынии. В рамках ивента 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.

Материалы по теме
Российская VP оказалась в одном шаге от выхода в плей-офф PGL Cluj-Napoca 2025 по CS2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android