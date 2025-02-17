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Актриса Юлия Снигирь не считает, что фильм «Анора» держится только на Юре Борисове

Актриса Юлия Снигирь не считает, что фильм «Анора» держится только на Юре Борисове
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Актриса Юлия Снигирь дала интервью Светлане Бондарчук и рассказала о своих впечатлениях после просмотра фильма «Анора». По мнению Снигирь, которая смотрела режиссёрскую версию (в ней вырезано меньше сцен), лента получилась отличная, однако в ней чересчур много моментов с «сексом и наркотиками».

При этом Снигирь похвалила Юру Борисова за выдающуюся роль в ленте. Несмотря на похвалу, Юлия не считает, что весь фильм на себе вывез именно Борисов. Снигирь отметила актёрский состав и подчеркнула, что все его члены справились отлично.

Но вдруг в какой-то момент произошёл какой-то прямо прорыв! Я подумала: «Это фантастика какая-то!». И эта троица, их в итоге четверо, которые идут по фильму и ищут другого героя. Это потрясающе совершенно. Да там все чудесные, мне кажется. Какая прекрасная девочка эта.

Фильм «Анора» официально прокатывали в России с 17 октября.

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