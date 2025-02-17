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Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» возглавил кинопрокат России за уикенд

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» возглавил кинопрокат России за уикенд
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По данным издания Kinobusiness, лента «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым в главной роли возглавила кинопрокат России за минувшие выходные. За уикенд картина собрала 143,5 млн рублей.

Второе место в рейтинге заняла лента «Манюня. День рождения Ба», собрав 143,5 млн рублей. Третье место досталось фильму казахстанского режиссёра Акана Сатаева «Рэкетир: Новые времена», который заработал 100 млн рублей. Четвёртую строчку занял новый фильм про Капитана Америка со сборами в 78,5 млн рублей за выходные.

«Пророк» — это масштабная история жизни великого поэта (с лицейских лет до момента роковой дуэли), которая передаёт его дух и стремится показать Пушкина таким, каким его не знал никто. В картине поэт предстанет как «современный и многогранный герой, в котором тёмное и страшное борется со светлым и просвещённым».

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