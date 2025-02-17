Звезда «Титаника» Кейт Уинслет дебютирует как режиссёр

Звезда «Титаника», сыгравшая также в большом количестве других фильмов, Кейт Уинслет рассказала, что дебютирует в качестве режиссёра. Кейт снимет картину Goodbye June для Netflix.

Картина представляет собой современную вымышленную драму, действие которой происходит в Англии. Фильм описывается как трогательная, но в то же время юмористическая история о том, как разрозненная группа братьев и сестёр объединяется в неожиданных и непростых обстоятельствах.

Помимо того, что Уинслет снимет ленту, она в ней также сыграет. Вместе с Кейт в ленте снимутся Тони Коллетт, Джонни Флинн, Андреа Райзборо, Тимоти Сполл и Хелен Миррен.

Netflix сообщил, что съёмки фильма начнутся «в ближайшее время». Даты выхода у картины пока нет.