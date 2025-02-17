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«Это волнующе»: Сара Мишель Геллар — о продолжении «Баффи — истребительницы вампиров»

«Это волнующе»: Сара Мишель Геллар — о продолжении «Баффи — истребительницы вампиров»
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В начале февраля стало известно о том, что в работе находится продолжение культового сериала «Баффи — истребительница вампиров». Недавно на эту новость отреагировала Сара Мишель Геллар, исполнительница роли Баффи.

По её словам, эта новость сама по себе «трогательная и волнующая».

Я бы хотела, чтобы было какое-то другое слово, кроме «ошеломляющий». Это трогательно, волнующе и в то же время невероятно нервно. Но вместе с этим это очень здорово.

По словам Сары, она уверена, что команда, собранная для работы над продолжением шоу, сможет сделать свою работу достойно. Нора Цукерман и Лила Цуккерман будут писать сценарии, руководить съёмочным процессом и исполнять обязанности продюсеров. Хлоя Чжао, снявшая ленту «Вечные» и другие картины, будет режиссёром и исполнительным продюсером.

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