Съёмки продолжения фильма «Чужой: Ромул» могут начаться в этом году

Режиссёр фильма «Чужой: Ромул» Феде Альварес в интервью Collider рассказал, что планирует начать съёмки сиквела ленты уже в этом году. В данный момент постановщик заканчивает писать сценарий продолжения.

Я думаю, что сиквел станет моим следующим фильмом. Я надеюсь, что смогу снять фильм уже в этом году.

Ещё Альварес отметил, что вселенная «Чужого», созданная Ридли Скоттом, позволяет экспериментировать и создавать в ней уникальные проекты, которые могут быть потенциальными хитами.

Лента «Ромул» уже доступна для просмотра в онлайн-кинотеатрах. Помимо зарубежной премьеры, картина также вышла и в отечественных кинотеатрах.