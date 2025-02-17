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FaZe Clan стала чемпионом Six Invitational 2025 по Rainbow Six и заработала $ 1 млн

FaZe Clan стала чемпионом Six Invitational 2025 по Rainbow Six и заработала $ 1 млн
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Завершился престижный чемпионат Six Invitational 2025 по игре Tom Clancy's Rainbow Six Siege с призовым фондом $ 3 млн.

В гранд-финале встретились французская Team BDS и бразильская FaZe Clan. Несмотря на то что счёт в матче открыли французы, бразильцам удалось перевернуть ход решающей встречи и забрать оставшиеся три карты.

Результаты Six Invitational 2025 по R6:

  • первое место: FaZe Clan (Бразилия) — $ 1 млн;
  • второе место: Team BDS (Франция) — $ 450 тыс.;
  • третье место: FURIA Esports (Бразилия) — $ 240 тыс.;
  • четвёртое место: Unwanted (США) — $ 170 тыс.;
  • 5-6-е место: Spacestation Gaming (США), RazaH Company Academy (Бразилия) — $ 135 тыс.;
  • 7-8-е место: Team Falcons (Ближний Восток), Oxygen Esports (США) — $ 105 тыс.;
  • 9-12-е место: DarkZero Esports (США), Virtus.pro (Россия), G2 Esports (Европа), CAG Osaka (Япония) — $ 75 тыс.;
  • 13-16-е место: w7m esports (Бразилия), Team Liquid (Бразилия), Shopify Rebellion (США), M80 (США) — $ 55 тыс.;
  • 17-20-е место: TEAM JOEL (Азия), Team Secret (Европа), PSG Talon (Южная Корея), SCARZ (Япония) — $ 35 тыс.

Топ-турнир SI2025 по R6 прошёл в LAN-формате в период с 3 по 16 февраля в Бостоне, США. В рамках соревнования 20 команд разыграли призовой фонд в размере $ 3 млн.

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