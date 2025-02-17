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Россияне рассказали, как сталкивались со злоумышленниками в Сети и защищали свои данные

Россияне рассказали, как сталкивались со злоумышленниками в Сети и защищали свои данные
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В ходе социального опроса, устроенного «Одноклассниками» и сервисом «Работа.ру», выяснилось, что около 66% россиян сталкивались с попытками мошенников украсть их аккаунты на различных сайтах в Сети.

Больше всего атак приходится на соцсети (62%). Далее идут банковские приложения и мессенджеры. Отмечается, что большинство опрошенных (63%) самостоятельно смогли предотвратить взлом своего аккаунта.

Одна из главных причин взлома — отсутствие у людей дополнительной защиты в виде двухфакторной аутентификации. Ещё 23% самостоятельно перешли по фишинговой ссылке и попали под угрозу злоумышленников.

В ответ на вопрос, какие действия предпринимались для защиты данных, россияне могли выбрать несколько вариантов ответа. Так, 78% не переходят по ссылкам, которые кажутся им странными, и никому не сообщают свои коды, а 43% используют сложные пароли.

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