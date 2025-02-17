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Вышел тизер-трейлер третьего сезона комедийного сериала «Два холма»

Вышел тизер-трейлер третьего сезона комедийного сериала «Два холма»
Аудио-версия:
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Онлайн-кинотеатр START опубликовал тизер третьего сезона сериала «Два холма». В ролике показали как главных персонажей, так и различные события нового сезона.

По сюжету действие третьего сезона разворачивается через полгода после событий второго. Приматы и подруги, объединившись на фоне энергетической диверсии «Ларисы», зимуют в московском метро под руководством Барона. Каждый переживает этот опыт по-разному, но проблемы ждут всех.

Тизер третьего сезона

Видео доступно на YouTube-канале START. Права на видео принадлежат START.

Премьера первого сезона сериала «Два холма» состоялась весной 2022 года и показала лучший результат по просмотрам среди новых проектов на START. Второй сезон комедийной антиутопии вышел летом 2023-го.

Главные роли исполнили Анна Снаткина («Дети перемен», «Актрисы»), Владимир Епифанцев («Воскресенский», «Небриллиантовая рука»), Виктор Васильев («Неверные», «Бедные смеются, богатые плачут»), Светлана Камынина («Куплю актрису», «Черное облако»), Владислав Ветров («Последний Богатырь. Наследие», «Хоккейные папы») и Филипп Бледный («Папины дочки», «Артист с большой дороги»).

Премьера новых серий состоится уже этой весной, но точной даты пока нет.

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