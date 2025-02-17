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Второй сезон сериала «Мендельсон» стартует 26 февраля — первые кадры

Второй сезон сериала «Мендельсон» стартует 26 февраля — первые кадры
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Телеканал ТНТ озвучил дату старта второго сезона сериала «Мендельсон». Новый сезон шоу стартует 26 февраля. Вместе с этим появились его первые кадры.

Кадры второго сезона шоу

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Второй сезон продолжает следить за жизнью Менделя, который открывает очередной свадебный салон – теперь вместе с новой героиней Юлей. Мендель решает сделать девушке предложение, однако на пути пары встаёт амбициозная владелица конкурирующего салона. Она готова использовать любые методы, чтобы помешать успеху их бизнеса.

В актёрском составе продолжения задействованы Ирина Темичева, Наталья Рудова, Ольга Тумайкина, Марина Федункив, Павел Комаров, Полина Абрашкина, Софья Петрова, Арина Колахметова и Кирилл Жандаров.

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