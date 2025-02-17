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«Миру нужны добрые герои»: создатель «Во все тяжкие» призвал Голливуд к изменениям

«Миру нужны добрые герои»: создатель «Во все тяжкие» призвал Голливуд к изменениям
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Создатель культовых сериалов «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Винс Гиллиган рассказал о состоянии киноиндустрии. По мнению одного из самых успешных сценаристов Голливуда, сейчас в фильмах и шоу доминируют злодеи, а зрители почему-то видят в них пример для подражания, а не осуждают их.

Гиллиган призвал сценаристов создавать истории про старомодных героев, которые готовы помогать другим без какого-либо злого умысла. А со всем остальным разберётся реальный мир, где злодеи и так доминируют, считает шоураннер.

Уолтер Уайт из «Во все тяжкие» — один из самых плохих парней в истории кино. Но сейчас нам нужно рассказывать что-то более вдохновляющее. В 2025 году пришло время сказать это вслух, потому что мы живём в эпоху, когда плохие парни творят беспредел. Плохие парни создают свои собственные правила, чтобы заботиться о себе. Десятилетиями мы делали злодеев привлекательными. Майкл Корлеоне, Ганнибал Лектер, Тонни Сопрано — люди хотят быть такими же крутыми, как они. Боже, помоги нам, они становятся примером для подражания. Может быть, сейчас миру нужны добрые, старомодные герои, которые готовы давать больше, чем получать. Кто считает, что доброта, терпимость и жертвенность — это не слабость.

Следующим сериалом Гиллигана станет научно-фантастический проект для Apple TV+, главную роль в котором сыграла Рэй Сихорн — Ким Уэкслер из «Лучше звоните Солу». Никаких деталей о шоу до сих пор нет, хотя съёмки завершились ещё в 2024 году в Альбукерке.

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