Расписание выхода сериала «Афродеревня» от ТНТ
Уже 17 февраля состоится премьера сериала «Афродеревня». Шоу расскажет историю обычного русского села Рузское, которое становится приютом для гостей из Африки. Герои с далёкого континента окажут большое влияние на местных жителей, постепенно меняя их жизнь к лучшему.
В первый сезон проекта войдёт 12 эпизодов — они будут выходить ежедневно с понедельника по четверг в 21:00 на ТНТ. Финал состоится уже 25 февраля.
Расписание выхода сериала «Афродеревня» от ТНТ
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|17 февраля
|2-я серия
|17 февраля
|3-я серия
|18 февраля
|4-я серия
|18 февраля
|5-я серия
|19 февраля
|6-я серия
|19 февраля
|7-я серия
|20 февраля
|8-я серия
|20 февраля
|9-я серия
|24 февраля
|10-я серия
|24 февраля
|11-я серия
|25 февраля
|12-я серия
|25 февраля
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