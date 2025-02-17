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Сериал Афродеревня от ТНТ (2025): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Афродеревня» от ТНТ
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Уже 17 февраля состоится премьера сериала «Афродеревня». Шоу расскажет историю обычного русского села Рузское, которое становится приютом для гостей из Африки. Герои с далёкого континента окажут большое влияние на местных жителей, постепенно меняя их жизнь к лучшему.

В первый сезон проекта войдёт 12 эпизодов — они будут выходить ежедневно с понедельника по четверг в 21:00 на ТНТ. Финал состоится уже 25 февраля.

Расписание выхода сериала «Афродеревня» от ТНТ

ЭпизодДата выхода
1-я серия17 февраля
2-я серия17 февраля
3-я серия18 февраля
4-я серия18 февраля
5-я серия19 февраля
6-я серия19 февраля
7-я серия20 февраля
8-я серия20 февраля
9-я серия24 февраля
10-я серия24 февраля
11-я серия25 февраля
12-я серия25 февраля
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