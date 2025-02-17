Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 2. Стрим D
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Натали и Александр на Первом канале (2025): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Натали и Александр» про Пушкина и Гончарову
Комментарии

Уже 17 февраля состоится премьера сериала «Натали и Александр» про отношения Александра Сергеевича Пушкина и Натальи Гончаровой. События шоу начнутся со знакомства поэта с девушкой и встречи с Дантесом. Авторы планируют показать поэта не «бронзовым человеком с площади», а обычным влюблённым, в котором каждый узнает себя.

В первый сезон сериала войдёт 12 эпизодов — они будут выходить на Первом канале с понедельника по четверг. Финал состоится 27 февраля.

Расписание выхода сериала «Натали и Александр» на Первом канале

ЭпизодДата выхода
1-я серия17 февраля
2-я серия17 февраля
3-я серия18 февраля
4-я серия18 февраля
5-я серия19 февраля
6-я серия20 февраля
7-я серия24 февраля
8-я серия24 февраля
9-я серия25 февраля
10-я серия25 февраля
11-я серия26 февраля
12-я серия27 февраля
Материалы по теме
Юра Борисов читает рэп и лихо танцует. Обзор фильма «Пророк: История Александра Пушкина»
Юра Борисов читает рэп и лихо танцует. Обзор фильма «Пророк: История Александра Пушкина»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android