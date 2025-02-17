Расписание выхода сериала «Натали и Александр» про Пушкина и Гончарову
Уже 17 февраля состоится премьера сериала «Натали и Александр» про отношения Александра Сергеевича Пушкина и Натальи Гончаровой. События шоу начнутся со знакомства поэта с девушкой и встречи с Дантесом. Авторы планируют показать поэта не «бронзовым человеком с площади», а обычным влюблённым, в котором каждый узнает себя.
В первый сезон сериала войдёт 12 эпизодов — они будут выходить на Первом канале с понедельника по четверг. Финал состоится 27 февраля.
Расписание выхода сериала «Натали и Александр» на Первом канале
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|17 февраля
|2-я серия
|17 февраля
|3-я серия
|18 февраля
|4-я серия
|18 февраля
|5-я серия
|19 февраля
|6-я серия
|20 февраля
|7-я серия
|24 февраля
|8-я серия
|24 февраля
|9-я серия
|25 февраля
|10-я серия
|25 февраля
|11-я серия
|26 февраля
|12-я серия
|27 февраля
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