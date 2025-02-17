Расписание выхода сериала «Натали и Александр» про Пушкина и Гончарову

Уже 17 февраля состоится премьера сериала «Натали и Александр» про отношения Александра Сергеевича Пушкина и Натальи Гончаровой. События шоу начнутся со знакомства поэта с девушкой и встречи с Дантесом. Авторы планируют показать поэта не «бронзовым человеком с площади», а обычным влюблённым, в котором каждый узнает себя.

В первый сезон сериала войдёт 12 эпизодов — они будут выходить на Первом канале с понедельника по четверг. Финал состоится 27 февраля.

Расписание выхода сериала «Натали и Александр» на Первом канале