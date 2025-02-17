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Режиссёр «Миссии невыполнима» прокомментировал низкие сборы «Смертельной расплаты»

Режиссёр «Миссии невыполнима» прокомментировал низкие сборы «Смертельной расплаты»
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В 2023 году студия Paramount Pictures выпустила «Миссию невыполнима: Смертельная расплата» — седьмой фильм в культовой шпионской серии. Картина собрала в прокате $ 571 млн, показав худший результат во франшизе со времён третьей части, которая в 2006 году собрала $ 397 млн.

Режиссёр «Смертельной расплаты» Кристофер Маккуорри впервые прокомментировал кассовые показатели ленты. Постановщик отметил, что продолжает работать над восьмой частью серии без каких-либо пауз, чтобы впечатлить зрителей ещё сильнее и призвать их в кинотеатры.

Перед теми, кто отлично провёл время на «Смертельной расплате», мы выполнили своё обязательство. Тем, кто не получил удовольствия от просмотра, — мы не останавливаемся. Мы, чёрт возьми, не останавливаемся.

Восьмая «Миссия невыполнима» расскажет историю спецагента Итана Ханта, который должен положить конец искусственному интеллекту под названием «Сущность». К своим ролям вернутся Том Круз, Винг Рэймс, Саймон Пегг, Хейли Этвелл, Ванесса Кирби, Ребекка Фергюсон и другие актёры. Премьера «Финальной расплаты» состоится 21 мая 2025 года.

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