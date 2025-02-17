Расписание выхода сериала «Челюскин. Первые» о спасении экипажа ледокола
Уже 20 февраля состоится премьера исторической драмы «Челюскин. Первые». Шоу расскажет историю молодых и дерзких полярников во главе с Отто Шмидтом, которые в 1934 году пытаются пересечь Северный морской путь на ледоколе «Челюскин». Но великие идеи обернулись великой трагедией — судно было зажато льдами и пошло ко дну. Теперь в суровых арктических условиях «челюскинцам» приходится каждую минуту бороться за жизнь.
В первый сезон сериала войдёт шесть эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Wink. Финал состоится 27 марта.
Расписание выхода сериала «Челюскин. Первые»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|20 февраля
|2-я серия
|27 февраля
|3-я серия
|6 марта
|4-я серия
|13 марта
|5-я серия
|20 марта
|6-я серия
|27 марта
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