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Сериал Челюскин. Первые от Wink (Винк, 2025): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Челюскин. Первые» о спасении экипажа ледокола
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Уже 20 февраля состоится премьера исторической драмы «Челюскин. Первые». Шоу расскажет историю молодых и дерзких полярников во главе с Отто Шмидтом, которые в 1934 году пытаются пересечь Северный морской путь на ледоколе «Челюскин». Но великие идеи обернулись великой трагедией — судно было зажато льдами и пошло ко дну. Теперь в суровых арктических условиях «челюскинцам» приходится каждую минуту бороться за жизнь.

В первый сезон сериала войдёт шесть эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в онлайн-кинотеатре Wink. Финал состоится 27 марта.

Расписание выхода сериала «Челюскин. Первые»

ЭпизодДата выхода
1-я серия20 февраля
2-я серия27 февраля
3-я серия6 марта
4-я серия13 марта
5-я серия20 марта
6-я серия27 марта
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