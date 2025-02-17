Авторы Genshin Impact показали нового героя Варесу — и получили кучу дизлайков от игроков

Разработчики Genshin Impact представили следующего играбельного персонажа — девушку-воительницу по имени Вареса. Скорее всего, она станет играбельной после выхода обновления 5.5 в конце марта.

Помимо боевой мощи, Вареса известна как хозяйка известного фруктового сада в племени Удела Благодатных земель в Натлане. В игре новый герой максимальной редкости (пять звёзд) будет сражаться с помощью электро-стихии.

Фото: HoYoverse

Стоит отметить, что игроки в Genshin Impact не слишком обрадованы анонсом Варесы: многим не понравился внешний вид персонажа. Разработчиков упрекают в упоре на фан-сервис и том, что стиль героя слишком выбивается из общей атмосферы игры.

Фото: Genshin Impact в «Телеграме»

Ранее в Genshin Impact вышло обновление 5.4 с девушкой-психологом по имени Мидзуки.