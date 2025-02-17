Стартовал комедийный сериал «Афродеревня» от ТНТ

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17 февраля на телеканале ТНТ состоялась премьера комедийного сериала «Афродеревня». В день запуска вышли сразу два эпизода — серии будут показывать с понедельника по четверг в 21:00.

Видео доступно во VK-группе «Газпром-Медиа Холдинг». Права на видео принадлежат ТНТ.

Комедийное шоу рассказывает историю обычного русского села Рузское, которое становится приютом для гостей из Африки. Герои с далёкого континента окажут большое влияние на местных жителей, постепенно меняя их жизнь к лучшему.

Главные роли в проекте исполнили Владимир Сычёв («Добро пожаловать в семью»), Анастасия Крылова («Трудные подростки»), Давид Ниамеди («Монастырь»), Олег Верещагин («Иван Васильевич меняет всё»), Кирилл Мелехов («Кентавр») и другие актёры. Режиссёром выступил Ашот Кещян («Я знаю твои секреты»).