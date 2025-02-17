Стартовал исторический сериал «Натали и Александр» про Пушкина и Гончарову

17 февраля на Первом канале состоялась премьера исторического сериала «Натали и Александр» про отношения Александра Сергеевича Пушкина и Натальи Гончаровой. Для просмотра уже доступны два эпизода, остальные серии будут выходить с понедельника по четверг в 22:00.

Видео доступно во VK-группе «Все трейлеры». Права на видео принадлежат Первому каналу.

События шоу начнутся со знакомства поэта с девушкой и встречи с Дантесом. Авторы планируют показать поэта не «бронзовым человеком с площади», а обычным влюблённым, в котором каждый узнает себя.

Главные роли в сериале исполнили Александр Зарядин («Между нами, девочками», «Физрук») и Ксения Трейстер («Война и мир», «Пищеблок»). Также в «Натали и Александре» можно будет увидеть Полину Цыганову, Сергея Гармаша, Игоря Верника и других актёров.