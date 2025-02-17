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«Смута» получит финальное обновление 2.1.0 — после этого авторы займутся продолжением

«Смута» получит финальное обновление 2.1.0 — после этого авторы займутся продолжением
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Студия Cyberia Nova сообщила о релизе обновления 2.1.0 для своей игры «Смута» — патч выйдет завтра, 18 февраля, и станет итоговым, завершая процесс разработки исторической RPG.

Апдейт получился масштабным: переозвучены все 168 персонажей и переработаны диалоги, квесты были улучшены и расширены, а катсцены стали более эффектными.

Как сообщил глава студии Алексей Копцев агентству ТАСС, после этого Cyberia Nova будет работать над новыми проектами.

Все намеченные цели достигнуты. Мы готовы двигаться дальше и сейчас сосредоточимся на обещанном продолжении истории, не забывая при этом о технической поддержке нашего флагманского продукта.

Разработчики также анонсировали скорый выход второго альбома с треками из игры и большую скидку на саму RPG — с 18 по 25 февраля можно будет купить финальную версию «Смуты» за 410 рублей.

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