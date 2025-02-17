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Вышел трейлер комедии «Между нами химия» с Сашей Бортич — премьера сериала 6 марта

Вышел трейлер комедии «Между нами химия» с Сашей Бортич — премьера сериала 6 марта
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Онлайн-кинотеатр Wink опубликовал трейлер комедийного сериала «Между нами химия» и сообщил дату выхода первого эпизода — премьера проекта состоится 6 марта.

Главную роль в сериале исполнит Саша Бортич. Она сыграет мать-одиночку, которая работает таксистом и узнаёт о тяжёлой болезни — чтобы не оставлять детей одних после смерти, девушка изо всех сил пытается найти мужчину своей мечты.

Видео доступно в группе Wink во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Wink.

Помимо Бортич, в «Между нами химия» снялись Никита Ефремов, Павел Ворожцов, Нелли Уварова, Евгений Сангаджиев, Антон Филипенко, Кузьма Котрелев, Мария Карпова, Илья Лыков, Мирон Проворов и Людмила Юлова.

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