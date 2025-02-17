В российских супермаркетах раздадут фигурки для Genshin Impact — акция пройдёт в марте

В сети супермаркетов «Магнит» пройдёт коллаборация с Genshin Impact — за покупки россияне смогут получить физические фигурки персонажей и промокоды на новые крылья в игре.

По данным неофициального сообщества HoYoverse Events Russia, акция пройдёт с 12 марта по 22 апреля. Маленькие стенды и брелоки будут давать за каждые 500 рублей в чеке, а в приложении можно будет получить внутриигровые награды, включая примогемы и книжки опыта.

Фото: HoYoverse Events Russia

Фото: HoYoverse Events Russia

Фото: HoYoverse Events Russia

Официально создатели Genshin Impact и сеть «Магнит» не объявляли о сотрудничестве. Также неизвестно, будет ли акция проходить во всех городах России или только в некоторых — пока коробки с мерчем игры обнаружили в Туле.