Вышел трейлер фильма «Денискины рассказы» от братьев Андреасян — в кино с 17 апреля

Компания «Атмосфера кино» представила трейлер семейной комедии «Денискины рассказы» по произведению Виктора Драгунского. Фильм можно будет посмотреть в кинотеатрах с 17 апреля.

Режиссёром ленты выступает внук писателя Артемий Драгунский, а продюсерами – Гевонд Андреасян и Сарик Андреасян. Ранее команда выпустила сериал по юмористическим рассказам, а теперь готовит к релизу полноценный фильм.

Видео доступно в группе «Атмосфера Кино» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат компании «Атмосфера Кино».

Главные роли в «Денискиных рассказах» сыграли Роман Панков, Александр Пашутин, Анна Пескова, Дмитрий Ендальцев и Ольга Волкова.