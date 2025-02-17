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На смартфонах Xiaomi появится популярный ИИ-бот DeepSeek

На смартфонах Xiaomi появится популярный ИИ-бот DeepSeek
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Xiaomi планирует добавить китайский чат-бот DeepSeek на свои смартфоны — сейчас производитель тестирует совместимость своего голосового ассистента с моделью нейросети DeepSeek-R1.

Уже сейчас компания объявила о поддержке ИИ на 25 моделях телефонов. В их число вошли смартфоны Xiaomi 15 и 15 Pro, Xiaomi 14 Ultra, Redmi K70 и K80, а также Xiaomi Pad 7, 7 Pro и некоторые другие. Сейчас производитель будет проверять качество и надёжность DeepSeek, после чего ИИ станет доступен пользователям.

DeepSeek, сразу после релиза обогнавший по популярности ChatGPT, также пользуется спросом среди других производителей техники. Планы добавить нейросеть на свои устройства есть у Huawei, Honor, Oppo и Lenovo.

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