Расписание выхода восьмого сезона сериала «Ивановы-Ивановы» от СТС

17 февраля состоялась премьера восьмого сезона комедийного сериала «Ивановы-Ивановы». Шоу продолжит историю двух семей из Воронежа с разным достатком: богатых Ивановых и бедных Ивановых. В новом сезоне на ферме прошла автоматизация при помощи Кости. Лёша начинает подозревать, что дело тут нечисто. Проблем Иванову добавляет ссора с Лидой, которая не готова простить мужа за поцелуй с её сестрой. Отношения Вани и Васи тоже на грани разрыва из-за ассистентки Вани и бывшего Васи. Тем временем Боря учится быть родителем и неожиданно попадает в опасную ситуацию.
В восьмой сезон войдёт 12 эпизодов — их будут выпускать по три серии с понедельника по четверг на телеканале СТС, а также в онлайн-кинотеатрах Okko, «Кинопоиск», Wink, Ivy и на других сервисах. Финал состоится 20 февраля.
Расписание выхода восьмого сезона сериала «Ивановы-Ивановы»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|17 февраля
|2-я серия
|17 февраля
|3-я серия
|17 февраля
|4-я серия
|18 февраля
|5-я серия
|18 февраля
|6-я серия
|18 февраля
|7-я серия
|19 февраля
|8-я серия
|19 февраля
|9-я серия
|19 февраля
|10-я серия
|20 февраля
|11-я серия
|20 февраля
|12-я серия
|20 февраля