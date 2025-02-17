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Сериал Ивановы-Ивановы, 8-й сезон (2025) — дата выхода всех серий, когда выйдет, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода восьмого сезона сериала «Ивановы-Ивановы» от СТС
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17 февраля состоялась премьера восьмого сезона комедийного сериала «Ивановы-Ивановы». Шоу продолжит историю двух семей из Воронежа с разным достатком: богатых Ивановых и бедных Ивановых. В новом сезоне на ферме прошла автоматизация при помощи Кости. Лёша начинает подозревать, что дело тут нечисто. Проблем Иванову добавляет ссора с Лидой, которая не готова простить мужа за поцелуй с её сестрой. Отношения Вани и Васи тоже на грани разрыва из-за ассистентки Вани и бывшего Васи. Тем временем Боря учится быть родителем и неожиданно попадает в опасную ситуацию.

В восьмой сезон войдёт 12 эпизодов — их будут выпускать по три серии с понедельника по четверг на телеканале СТС, а также в онлайн-кинотеатрах Okko, «Кинопоиск», Wink, Ivy и на других сервисах. Финал состоится 20 февраля.

Расписание выхода восьмого сезона сериала «Ивановы-Ивановы»

ЭпизодДата выхода
1-я серия17 февраля
2-я серия17 февраля
3-я серия17 февраля
4-я серия18 февраля
5-я серия18 февраля
6-я серия18 февраля
7-я серия19 февраля
8-я серия19 февраля
9-я серия19 февраля
10-я серия20 февраля
11-я серия20 февраля
12-я серия20 февраля
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