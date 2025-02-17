Продажи игры Kingdom Come Deliverance 2 превысили 2 млн копий всего за две недели

Студия WarHouse объявила, что число продаж новой игры Kingdom Come: Deliverance 2 достигло отметки 2 млн копий.

Разработчики поблагодарили игроков за поддержку и обратили внимание, что смогли добраться до этой цифры менее чем за две недели — релиз сиквела KKD состоялся 4 февраля.

Фото: WarHouse

Kingdom Come: Deliverance 2 — продолжение знаменитой средневековой RPG в открытом мире с ещё более грандиозными баталиями, более проработанным и увлекательным открытым миром, а также захватывающей историей о мире средневековой Чехии.

Игра доступна на ПК, Xbox Series и PS5 с русскими субтитрами. За первые сутки после релиза её купили более 1 млн человек.