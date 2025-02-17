Disney готовится к съёмкам новых «Пиратов Карибского моря» с Джонни Деппом — инсайдер

Продюсеры серии фильмов «Пираты Карибского моря» начали подготовку к съёмкам новой части — об этом сообщает издание TheDisInsider. По данным инсайдера, участие в проекте также примет Джонни Депп, который вернётся к роли капитана Джека Воробья.

Ранее продюсеры Disney отмечали, что рассматривают два варианта нового фильма: один с Деппом, второй – без него. Всё зависит от того, удастся ли компании помириться с актёром после скандала с судом против Эмбер Хёрд.

Напомним, последняя часть «Пиратов Карибского моря» вышла в 2017 году. На фоне обвинений актёра Disney разорвала отношения с Джонни Деппом — а тот после окончания судебного процесса заявил, что не намерен возвращаться во франшизу из-за такого отношения к себе.